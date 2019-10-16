Son Dakika Haberleri: Elazığ'da pompalı tüfekle saldırı anı kaydedildi
Son Dakika Güncel Elazığ'da pompalı tüfekle saldırı anı kaydedildi

Elazığ'da pompalı tüfekle saldırı anı kaydedildi

51 dakika önce

Elazığ'da bir kişi, iş yerinin önünde otururken pompalı tüfekle yaralandı.

Elazığ'da pompalı tüfekle saldırı anı kaydedildi, System.String[]

Elazığ'da bir kişi, iş yerinin önünde otururken pompalı tüfekle yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde arkadaşlarıyla bir iş yerinin önünde oturan Çağrı Doğan'a (30) kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.


Saldırgan olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken, ayağından yaralanan Doğan, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Görüntülerde bir iş yerinin önünde oturan Doğan'a, cep telefonu ile konuştuğu esnada yanına yaklaşan bir kişinin kalabalığın arasından pompalı tüfekle ateş ettiği görülüyor. Saldırı sonrası Doğan'ın sekerek yürüdüğü, ardından tekrar iş yerinin önünde oturduğu kameraya yansıdı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince Doğan'ın ambulansa taşınma anı da görüntülerde yer aldı.

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güngören'de kahvehane önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653'e yükseldi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bizim Esed rejimi ile resmi temasımız yok Barış Pınarı'ndan hareketli saatler! Teröristlere ait İHA düşürüldü, füze rampası ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 20:28:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da pompalı tüfekle saldırı anı kaydedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]