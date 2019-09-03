Son Dakika Haberleri: Elazığ'da proje tanıtım toplantısı
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Elazığ'da proje tanıtım toplantısı

3 saat önce

Elazığ'da kırsal kalkınma destekleri kapsamında "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar"da 13. etap yüzde 50 hibe projeleri " tanıtım toplantısı Baskil ilçesinde yapıldı.

Elazığ'da proje tanıtım toplantısı, System.String[]

Elazığ'da kırsal kalkınma destekleri kapsamında "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar"da 13. etap yüzde 50 hibe projeleri " tanıtım toplantısı Baskil ilçesinde yapıldı.

Baskil Şakir Benzeş Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinden ziraat mühendisleri Fuat Kerti ve Selçuk Baysal tarafından çiftçilere ve muhtarlara bilgi verildi.

13. etap için son başvuru tarihinin 30 Eylül olduğu belirtildi.

Toplantıya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Ayhan da katıldı.

Selçuk Baysal, Baskil, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:46 Kaynak: AA
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