Elazığ'da, Psikososyal Destek Merkezi açıldı - Son Dakika
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Elazığ'da, Psikososyal Destek Merkezi açıldı

6 saat önce

ELAZIĞ'da, 6.8'lik depremin ardından çocukların travmayı atlatmasına destek amacıyla belediye tarafından Psikososyal Destek Merkezi açıldı.

Elazığ'da, Psikososyal Destek Merkezi açıldı, System.String[]

ELAZIĞ'da, 6.8'lik depremin ardından çocukların travmayı atlatmasına destek amacıyla belediye tarafından Psikososyal Destek Merkezi açıldı.

Elazığ Belediyesi'nce Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, özellikle çocuklarda depremin oluşturduğu travmayı gidermek amacıyla belediye tarafından Psikososyal Destek Merkezi açıldı. Kültür Park yerleşkesindeki Psikososyal Destek Merkezi'nde, bireysel görüşmeler ve grup görüşmeleri ile eğitim seminerlerinin yanı sıra kitap okuma, oyun, satranç, el sanatları, drama, müzik, resim, sinema gibi etkinliklerle depremin çocuklarda oluşturduğu izler giderilmeye çalışılacak.


Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:54 Kaynak: DHA
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