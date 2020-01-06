Elazığ'da rahatsızlanan 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da rahatsızlanan 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Elazığ'da rahatsızlanan 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Elazığ'da bir yurtta kalan 34 üniversite öğrencisi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken, yapılan müdahale sonrası 30'unun taburcu edildiği bildirildi.

Elazığ'da rahatsızlanan 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Elazığ'da bir yurtta kalan 34 üniversite öğrencisi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken, yapılan müdahale sonrası 30'unun taburcu edildiği bildirildi.


Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi'nde bulunun İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdunda sabaha karşı bazı öğrenciler rahatsızlandı. Yurt yönetimi tarafından çağrılan ambulanslarla, 34 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında öğrencilerden 30'u taburcu edildi. 4 öğrencinin müşahede altında bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Öğrencilerin farklı farklı gıdalar alması nedeniyle, gıda zehirlenmesi şüphesinin olmadığı, enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
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