Elazığ'da rahatsızlanan yolcu otobüsle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
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Elazığ'da rahatsızlanan yolcu otobüsle hastaneye yetiştirildi

6 saat önce

Elazığ'da belediye otobüsünde rahatsızlanan yolcu şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.

Elazığ'da rahatsızlanan yolcu otobüsle hastaneye yetiştirildi, System.String[]

Elazığ'da belediye otobüsünde rahatsızlanan yolcu şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.

Alınan bilgiye göre, merkez ile Aksaray Mahallesi arasında sefer yapan belediye otobüsü öğretmenevi durağına geldiği sırada bir yolcu rahatsızlandı. Durumdan haberdar olan otobüs şoförü Mehmet Polat, kornaya basarak hastayı Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine ulaştırdı.

Otobüs şoförünün örnek davranışıyla hastaneye ulaştırılan ve tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

Aksaray, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
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