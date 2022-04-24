ELAZIĞ'DA RAMAZAN AYININ 23'ÜNCÜ GÜNÜNDE SAHUR HALAYI ÇEKİLDİ - Son Dakika

ELAZIĞ'da, Ramazan ayının 23'üncü günü nedeniyle dün gece 23.23'te düzenlenen sahur halayına çok sayıda kişi katıldı.

Plaka kodu 23 olan Elazığ'da Harput Kültür, Eğitim ve Sanat Derneği tarafından Ramazan ayının 23'üncü günü nedeniyle dün gece 23.23'te sahur halayı programı düzenlendi. Programa çok kişi katıldı. Valilik önünde toplanan kalabalık yöresel oyunları oynayarak doyasıya eğlendi. Harput Kültür, Eğitim ve Sanat Derneği Başkanı Hakan Ergün, Her sene düzenlediğimiz 23'üncü sahur halayını bu sene de düzenledik. Saat olarak da 23.23'ü seçtik. Elazığ kültürünü yaymak, geliştirmek amacıyla tüm şehir halkımızı da davet ettik dedi.