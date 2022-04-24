ELAZIĞ'DA RAMAZAN AYININ 23'ÜNCÜ GÜNÜNDE SAHUR HALAYI ÇEKİLDİ - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA RAMAZAN AYININ 23'ÜNCÜ GÜNÜNDE SAHUR HALAYI ÇEKİLDİ

24.04.2022 09:54

ELAZIĞ'da, Ramazan ayının 23'üncü günü nedeniyle dün gece 23.23'te düzenlenen sahur halayına çok sayıda kişi katıldı.

ELAZIĞ'da, Ramazan ayının 23'üncü günü nedeniyle dün gece 23.23'te düzenlenen sahur halayına çok sayıda kişi katıldı.

Plaka kodu 23 olan Elazığ'da Harput Kültür, Eğitim ve Sanat Derneği tarafından Ramazan ayının 23'üncü günü nedeniyle dün gece 23.23'te sahur halayı programı düzenlendi. Programa çok kişi katıldı. Valilik önünde toplanan kalabalık yöresel oyunları oynayarak doyasıya eğlendi. Harput Kültür, Eğitim ve Sanat Derneği Başkanı Hakan Ergün, Her sene düzenlediğimiz 23'üncü sahur halayını bu sene de düzenledik. Saat olarak da 23.23'ü seçtik. Elazığ kültürünü yaymak, geliştirmek amacıyla tüm şehir halkımızı da davet ettik dedi.

ELAZIĞ'DA RAMAZAN AYININ 23'ÜNCÜ GÜNÜNDE SAHUR HALAYI ÇEKİLDİ
ELAZIĞ'DA RAMAZAN AYININ 23'ÜNCÜ GÜNÜNDE SAHUR HALAYI ÇEKİLDİ
ELAZIĞ'DA RAMAZAN AYININ 23'ÜNCÜ GÜNÜNDE SAHUR HALAYI ÇEKİLDİ
ELAZIĞ'DA RAMAZAN AYININ 23'ÜNCÜ GÜNÜNDE SAHUR HALAYI ÇEKİLDİ

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Elazığ'da geleneksel '23. sahur halayı' renkli görüntülere sahne oldu Elazığ'da geleneksel '23. sahur halayı' renkli görüntülere sahne oldu Çok sevdiği Medical Park Hastanesinde bir günlüğüne başhekim oldu Çok sevdiği Medical Park Hastanesinde bir günlüğüne başhekim oldu

Plaka kodu, Harput, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA RAMAZAN AYININ 23'ÜNCÜ GÜNÜNDE SAHUR HALAYI ÇEKİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA RAMAZAN AYININ 23'ÜNCÜ GÜNÜNDE SAHUR HALAYI ÇEKİLDİ - Son Dakika
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