Son Dakika Haberleri: Elazığ'da rastgele ateş açan şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Elazığ'da rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

Elazığ'da rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

7 saat önce

Elazığ'da, av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da rastgele ateş açan şüpheli yakalandı, System.String[]

Elazığ'da, av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kültür Mahallesi'nde pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş ettikten sonra otomobil ile olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Yapılan çalışma neticesinde, çevreye rastgele ateş ederek kamu güvenliğini tehlikeye sokan şüphelinin C.K olduğu tespit edildi.


Ekipler, C.K'yi bulunduğu adrese düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Olay sırasında alkollü olduğu öğrenilen C.K'nin açmış olduğu ateş sonucu çevredeki iki aracın zarar gördüğü belirlendi.


Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kültür Mahallesi, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:16 Kaynak: AA
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