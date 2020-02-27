Elazığ'da Regaip Kandili coşkusu - Son Dakika

Elazığ'da Regaip Kandili coşkusu
13 dakika önce
Elazığ'da Regaip Kandili'nde camilerde Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:22 Kaynak: İHA
Elazığ'da Regaip Kandili'nde camilerde Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.
Regaip Kandili'nde Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da, camilerde dualar edilip ve Kur'an-ı Kerim okundu. 24 Ocak'ta 6.8'lik depremin yaşandığı Elazığ'da vatandaşlar İzzetpaşa Camii başta olmak üzere kentteki diğer camilere gitti. Camilere giden vatandaşlar ellerini semaya açıp dua etti. - ELAZIĞ
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