Elazığ'da Regaip Kandili coşkusu - Son Dakika
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Elazığ'da Regaip Kandili coşkusu

13 dakika önce

Elazığ'da Regaip Kandili'nde camilerde Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Elazığ'da Regaip Kandili coşkusu, System.String[]

Elazığ'da Regaip Kandili'nde camilerde Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.


Regaip Kandili'nde Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da, camilerde dualar edilip ve Kur'an-ı Kerim okundu. 24 Ocak'ta 6.8'lik depremin yaşandığı Elazığ'da vatandaşlar İzzetpaşa Camii başta olmak üzere kentteki diğer camilere gitti. Camilere giden vatandaşlar ellerini semaya açıp dua etti. - ELAZIĞ

Regaib Kandili, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:22 Kaynak: İHA
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