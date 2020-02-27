Elazığ'da Regaip Kandili coşkusu - Son Dakika

Elazığ'da Regaip Kandili'nde camilerde Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.



Regaip Kandili'nde Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da, camilerde dualar edilip ve Kur'an-ı Kerim okundu. 24 Ocak'ta 6.8'lik depremin yaşandığı Elazığ'da vatandaşlar İzzetpaşa Camii başta olmak üzere kentteki diğer camilere gitti. Camilere giden vatandaşlar ellerini semaya açıp dua etti. - ELAZIĞ