Elazığ'da resim öğretmenleri kütüphane duvarlarını tuvale dönüştürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde sürdürülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında hizmete giren 83 okuldaki kütüphanelerin duvarlarını resmetmek için bir grup resim öğretmeni çalışma başlattı.

Kütüphaneleri öğrenciler için daha cazip bir alana dönüştürmek için boş vakitlerinde okullara giden öğretmenler, kütüphane duvarlarına öğrencilerin eğitimine katkı sunacak resimler yapıyor. Vali Tevfik Gür Ortaokulundaki kütüphanenin duvarlarına resim yapan görsel sanatlar öğretmeni Ahmet Aksöz, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen projeye destek vermek için gönüllü öğretmenler olarak kütüphanelere renk kattıklarını söyledi.

Yaptıkları resimlerde öğrencilerin hayatını olumlu yönde etkileyecek mesajlar ortaya koyduklarını kaydeden Aksöz, kütüphaneleri daha zenginleştirmek istediklerini belirtti. Çalışmanın kendilerini de heyecanlandırdığını ifade eden Aksöz, kütüphanelerin sıradanlığını ortadan kaldırmak, daha yenilikçi bir ortam yaratmak için çalıştıklarını bildirdi. Kütüphanelerin çocuklar açısından çok önemli olduğunu anlatan Aksöz, şöyle konuştu: "Okul dışındaki vakitlerimizde kütüphanelerde çalışıyoruz. Kitabın ve bilimin ne kadar faydalı olacağına dair bilimsel, sanatsal yazılar yazıp çocukların buraya daha çok ilgi duymaları için elimizden geleni yapıyoruz. Çocukların boş duvar görmeleri yerine onların ilgilerini daha çok artıracak rengarenk kütüphane olması için çalışıyoruz. "

"Çocuklar için en güzelini oluşturma gayreti"

Öğretmen Recep Boydak da projede gönüllü olarak yer aldığını, coşkuyla çalıştığını dile getirdi. Projede yer aldığı için kendisini iyi hissettiğini aktaran Boydak, "Kütüphaneleri görsel anlamda zenginleştirmek ve çocuklara kitap sevgisini aşılamak amacıyla bu çalışmayı yapıyoruz. Çocuklar için kütüphaneleri görsel anlamda süslüyoruz. Çocuklarımız için elimizden gelen her şeyin en güzelini oluşturmaya gayret ediyoruz. " dedi.

"Kütüphanemiz huzur verici"

Öğrenci Sude Naz Ark ise yeni yapılan kütüphane sayesinde kitap okumayı sevdiğini söyledi. Kütüphaneyi görsel anlamda da çok beğendiğini aktaran Ark, "Kütüphanemiz huzur verici. Mobilyalar yeni ve çok güzel. Çok güzel bir kütüphane olmuş. Burada saatlerce kitap okuyabilirim. " ifadelerini kullandı.

Öğrenci Yiğit Efe Cengiz ise kütüphanenin çok güzel olduğunu anlatarak, emek verenlere teşekkür etti. AA

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