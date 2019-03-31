Elazığ'da Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 11 İlçeden 2'sinde Mhp, 1'inde Ak...
1 saat önce
Resmi olmayan sonuçlara göre Elazığ'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Ağın - Ali Uslu - MHPAlacakaya - Başaran Yaşlı - AK PartiKeban - Fethiye Atlı - BAĞIMSIZMaden - Orhan Yavuz - MHP.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:42 Kaynak: AA
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