Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 11 İlçeden 2'sinde Mhp, 1'inde Ak...

Elazığ'da Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 11 İlçeden 2'sinde Mhp, 1'inde Ak...

1 saat önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Elazığ'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Ağın - Ali Uslu - MHPAlacakaya - Başaran Yaşlı - AK PartiKeban - Fethiye Atlı - BAĞIMSIZMaden - Orhan Yavuz - MHP.

Elazığ'da Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 11 İlçeden 2'sinde Mhp, 1'inde Ak..., System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre Elazığ'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Ağın - Ali Uslu - MHP

Alacakaya - Başaran Yaşlı - AK Parti

Keban - Fethiye Atlı - BAĞIMSIZ

Maden - Orhan Yavuz - MHP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:42 Kaynak: AA

Ali Uslu, Ağın, MHP, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye'nin İlk Komünist İl Belediye Başkanı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:26:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 11 İlçeden 2'sinde Mhp, 1'inde Ak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]