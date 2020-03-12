Elazığ'da riskli bölge ilan edilmesi Karar'ı Resmi Gazete'de - Son Dakika

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Elazığ'da riskli bölge ilan edilmesi Karar'ı Resmi Gazete'de
46 dakika önce
Elazığ'da Rüstem Paşa Mahallesi'nde belirlenen alanın riskli bölge ilan edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:40 Kaynak: İHA
Elazığ'da Rüstem Paşa Mahallesi'nde belirlenen alanın riskli bölge ilan edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Elazığ kent merkezi Rüstem Paşa Mahallesi'ndeki 6.02 hektarlık bölge, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereğince riskli alan ilan edildi. Kararda, bölgenin sınır krokisi ile koordinat listesi de yer aldı. - ANKARA
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