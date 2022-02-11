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Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheli yakalandı

11.02.2022 14:01

Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheli yakalandıELAZIĞ Elazığ'da sokak arasından rögar kapağı çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheli yakalandı

ELAZIĞ Elazığ'da sokak arasından rögar kapağı çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde bir sokaktan rögar kapağının çalındığı bilgisini aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Ö.B. olduğunu tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ev aramasında şüphelinin çaldığı rögar kapağı da bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheli yakalandı
Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheli yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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