Elazığ'da rögar kapağı çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da rögar kapağı çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

17.08.2022 09:52
Elazığ'da rögar kapağı çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Elazığ'da rögar kapağı çaldıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da rögar kapağı çaldıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde rögar kapaklarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelileri Yemişlik Mahallesi mevkisinde yakaladı.

Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada 7 rögar kapağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da rögar kapağı çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da rögar kapağı çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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