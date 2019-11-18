Elazığ'da ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi
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Elazığ'da jandarma ekipleri ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:30 Kaynak: AA
Elazığ'da jandarma ekipleri ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş olaylarının önlenmesine yönelik tarihi Harput mahallesinde devriye görevine çıktı. Uygulamada şüpheli harekette bulunan H.E ve F.N'nin bir şeyler saklamaya çalıştığını fark eden ekipler, yaptığı üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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