Son Dakika Haberleri: Elazığ'da ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi
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Elazığ'da ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekipleri ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi.

Elazığ'da ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekipleri ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş olaylarının önlenmesine yönelik tarihi Harput mahallesinde devriye görevine çıktı. Uygulamada şüpheli harekette bulunan H.E ve F.N'nin bir şeyler saklamaya çalıştığını fark eden ekipler, yaptığı üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:30 Kaynak: AA
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