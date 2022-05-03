Elazığ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

03.05.2022 12:03
Elazığ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde Gülüşkür yol kontrol noktasında şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 59 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi. Jandarma ekiplerince araç içerisindeki bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Nazilli'de korkutan kaza Nazilli'de korkutan kaza Son dakika haber: Elazığ'da hafif ticari araç dereye uçtu: 3 yaralı Son dakika haber: Elazığ'da hafif ticari araç dereye uçtu: 3 yaralı

Ruhsatsız Silah, Jandarma, Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:36 Krem kutusunda kaçırılıyordu! Dünyada 3 tane bulunan Hitit mührü sergilenmeye başladı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
11:34 Ayçiçek yağına rakip Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:27 Vatandaşa nefes aldıracak Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
10:26 Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, canlı yayında düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 12:09:30. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement