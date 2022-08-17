Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen depremde bazı evlerde çatlaklar oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen depremde bazı evlerde çatlaklar oluştu

17.08.2022 12:46

Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen depremde bazı evlerde çatlaklar oluştu Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen depremde bazı evlerde çatlaklar oluştu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremde Yoncalıbayır köyünde bulunan bir evde çatlaklar oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 07.24'de merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle Yoncalıbayır köyünde bulunan bir evin duvarlarında çatlaklar oluştu. Deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, hasar tespit çalışmalarının başladığı bildirildi.

YORUMLAR
500
Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: İHA

Kovancılar, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen depremde bazı evlerde çatlaklar oluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:38 Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in payını devrediyor
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
11:48 Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak
11:25 Suriye basını Türkiye'nin sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını öne sürdü
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:19 Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA ile kızı Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla coştu
11:19 Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:12 Şanlıurfa'da şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in amcasının da 10 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 12:46:48. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen depremde bazı evlerde çatlaklar oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement