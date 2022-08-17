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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 07.24'de merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle Yoncalıbayır köyünde bulunan bir evin duvarlarında çatlaklar oluştu. Deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, hasar tespit çalışmalarının başladığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Kovancılar, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen depremde bazı evlerde çatlaklar oluştu - Son Dakika

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