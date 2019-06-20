Elazığ'da sağanak

Elazığ
'da etkili olan sağanak nedeniyle tedbir amaçlı elektrik kesintisine gidildiği bildirildi. Fırat
Elektrik Dağıtım AŞ'den (EDAŞ) yapılan yazılı açıklamada, sağanağın etkisiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ
(TEİAŞ) Elazığ 2 Trafo Merkezi'ni su bastığı belirtildi.
Olası bir riske karşı TEİAŞ tarafından tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tedbir amaçlı yapılan bu durum nedeniyle saat 17.14 itibari ile Üniversite ve Sürsürü Mahallesi'nin bir kısmı, Yeni Mahalle
, Rızaiye, Akpınar Kızılay
, Hicret, İcadiye, Doğukent, Ulukent
, İzzetpaşa, Kültür, Safran, Fevzi Çakmak
Esentepe, Çarşı, Aksaray
, Sanayi, Karşıyaka
, Gümüşkavak, Altınçevre, Harput
, Sugözü mahalleri ile Akçakiraz
, Yazıkonak
, Yurtbaşı
beldeleri, Salkaya, Alayaprak, Göllübağ, Serince, Kurtdere, Meşeli, Beydalı, Sarıbüyük, Güneyçayır, Beydoğmuş, Kıraç, Güzelyalı
, Hoşköy
, Sedeftepe, Yünlüce, İkitepe, Doğankuş, Bahçekapı, Kuyulu, Yedigöze, Gözebaşı, Acıpayam
köyleri ve civarında elektrik kesintisi yaşanmıştır. Saat 17.41 itibari ile alternatif hatlardan merkez mahallerinin bir kısmına elektrik verilmiştir. TEİAŞ ekiplerinin Elazığ 2 Trafo Merkezi'nde gerekli çalışmaları saat 18.36'da tamlamasıyla birlikte enerjisiz olan diğer belde, mahalle ve köylere elektrik verilmiştir."
Açıklamada, kentte meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle güvenlik güçleri ve belediyelerin talepleri doğrultusunda tedbir amaçlı elektrik kesintileri yapılabileceği vurgulandı.