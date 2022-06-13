Elazığ 'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Yurtbaşı Beldesi Akmezra mevkisindeki tarlalar sele teslim oldu. Kent merkezinde yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle esnaf, iş yerlerini su basmaması için tedbir aldı. Sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: DHA

Elazığ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

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