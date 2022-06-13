Elazığ'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Elazığ'da sağanak etkili oldu

13.06.2022 19:13
Elazığ'da sağanak etkili oldu

ELAZIĞ'da, aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

ELAZIĞ'da, aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken, bazı cadde ve sokakları su bastı.

Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Yurtbaşı Beldesi Akmezra mevkisindeki tarlalar sele teslim oldu. Kent merkezinde yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle esnaf, iş yerlerini su basmaması için tedbir aldı. Sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.


Elazığ'da sağanak etkili oldu
Elazığ'da sağanak etkili oldu
Elazığ'da sağanak etkili oldu
Elazığ'da sağanak etkili oldu
Elazığ'da sağanak etkili oldu
Elazığ'da sağanak etkili oldu
Elazığ'da sağanak etkili oldu
Elazığ'da sağanak etkili oldu
Elazığ'da sağanak etkili oldu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Elazığ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
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