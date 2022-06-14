Elazığ'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Elazığ 'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: DHA

Tragger, Elazığ, Güncel, Son Dakika

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