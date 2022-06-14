Elazığ'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Elazığ'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

14.06.2022 22:40
Elazığ'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

ELAZIĞ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, araç sürücüleri ise ilerlemekte güçlük çekti.

ELAZIĞ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, araç sürücüleri ise ilerlemekte güçlük çekti.

Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.


Elazığ'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Elazığ'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Elazığ'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Elazığ'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
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Kaynak: DHA

Tragger, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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