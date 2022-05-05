Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

05.05.2022 16:30

Elazığ'da gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Elazığ'da gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte bazı iş yerlerinde ve sebze halinde su baskınları meydana geldi.

Şiddetli yağış nedeniyle rögarlar taşarken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince de dikkatli olunması konusunda uyarı yapılıyor.

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Sağanak hayatı olumsuz etkiledi Sağanak hayatı olumsuz etkiledi Sağanak hayatı olumsuz etkiledi Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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