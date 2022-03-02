Elazığ'da sağanak sonrası Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı oluştu - Son Dakika
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Elazığ'da sağanak sonrası Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı oluştu

02.03.2022 12:04
Elazığ'da sağanak sonrası Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı oluştu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde sağanak sonrası Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı belirdi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde sağanak sonrası Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı belirdi.

İlçede aralıklarla yağan yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından, Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı oluştu.

Gökkuşağının göl manzarası ve yağmur bulutlarıyla oluşturduğu renk cümbüşünü ilçe sakinleri ilgiyle izledi.

Bazı vatandaşlar, düşen yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gökyüzünde oluşan renkli, kemer biçimindeki bu görüntüyü, cep telefonlarıyla kaydetti.

Güzel görüntüler oluşturan gökkuşağı, bir süre sonra gözden kayboldu.

Elazığ'da sağanak sonrası Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı oluştu
Elazığ'da sağanak sonrası Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı oluştu
Elazığ'da sağanak sonrası Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı oluştu
Elazığ'da sağanak sonrası Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı oluştu

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Hazar Gölü, Hisarcık, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da sağanak sonrası Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı oluştu - Son Dakika


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