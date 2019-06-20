Elazığ'da sağanak ve dolu
1 saat önce
Elazığ'da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:32 Kaynak: AA
'da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kente etkili olan sağanak kısa süreliğine yerini doluya bıraktı.
Yaklaşık bir saat süren sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışla beraber bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler yollarda ilerlemekte zorlandı.
Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi
Son Dakika! Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı
Hindistan'da fil saldırısına uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti