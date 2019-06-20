Son Dakika Haberleri: Elazığ'da sağanak ve dolu
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da sağanak ve dolu

1 saat önce

Elazığ'da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Elazığ'da sağanak ve dolu, System.String[]
Elazığ'da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kente etkili olan sağanak kısa süreliğine yerini doluya bıraktı.
Yaklaşık bir saat süren sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışla beraber bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler yollarda ilerlemekte zorlandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:32 Kaynak: AA
dolu yağışı, elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi Son Dakika! Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı Hindistan'da fil saldırısına uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:30:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da sağanak ve dolu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]