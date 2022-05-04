Elazığ'da sağanak ve dolu - Son Dakika
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Elazığ'da sağanak ve dolu

04.05.2022 17:01
Elazığ'da sağanak ve dolu

ELAZIĞ'da, aniden bastıran şiddetli yağış ve dolu etkili olurken, yollarda olan sürücüler, su birikintisi nedeniyle zor anlar yaşadı.

ELAZIĞ'da, aniden bastıran şiddetli yağış ve dolu etkili olurken, yollarda olan sürücüler, su birikintisi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün gök gürültülü yağış uyarısının ardından Elazığ'da sağanak ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, dolu sırasında da zemin beyaza büründü. Bazı kişilerin su birikintisi nedeniyle karşıdan karşıya çıplak ayakla geçtiği görüldü. Yollarda olan sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.


Elazığ'da sağanak ve dolu
Elazığ'da sağanak ve dolu
Elazığ'da sağanak ve dolu
Elazığ'da sağanak ve dolu
Elazığ'da sağanak ve dolu
Elazığ'da sağanak ve dolu
Elazığ'da sağanak ve dolu
Elazığ'da sağanak ve dolu
Elazığ'da sağanak ve dolu
Elazığ'da sağanak ve dolu
Elazığ'da sağanak ve dolu
Elazığ'da sağanak ve dolu
Elazığ'da sağanak ve dolu
YORUMLAR
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Elazığ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da sağanak ve dolu - Son Dakika


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