Elazığ'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu; 200 Küçükbaş Hayvan Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Elazığ'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu; 200 Küçükbaş Hayvan Öldü

Elazığ'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu; 200 Küçükbaş Hayvan Öldü

30.05.2023 21:34

ELAZIĞ'da etkili olan sağanak ve dolu günlük hayatı olumsuz etkiledi. Hıdır Baba köyünde sel baskını nedeniyle 200 küçükbaş hayvan öldü.

ELAZIĞ'da etkili olan sağanak ve dolu günlük hayatı olumsuz etkiledi. Hıdır Baba köyünde sel baskını nedeniyle 200 küçükbaş hayvan öldü.
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Merkeze bağlı Hıdır Baba köyünde etkili olan yağış nedeniyle sel sularının bastığı ahırların içerisindeki 200 küçükbaş hayvan, boğularak öldü. Köydeki 140 küçükbaş hayvan ise vatandaşların çabalarıyla kurtarıldı. Suların tahliyesi için çalışma başlatılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Elazığ, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu; 200 Küçükbaş Hayvan Öldü - Son Dakika


Son Dakika
21:31 Durak haricinde inmek isteyince ortalık karıştı: Şoför ve yolcu birbirine silahla saldırdı
21:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut bakanlarla son Kabine toplantısını yapacak
21:25 Durak haricinde inmek isteyince ortalık karıştı: Şoför ve yolcu birbirine silahla saldırdı
21:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut bakanlarla son Kabine toplantısını yapacak
21:06 Emekli maaşını almak için annesinin cesediyle 6 yıl yaşadı
21:05 İBB Meclisi'nde "Erdoğan" tezahüratları sonrası kavga çıktı
21:00 Emekli maaşını almak için annesinin cesediyle 6 yıl yaşadı
20:59 İBB Meclisi'nde "Erdoğan" tezahüratları sonrası kavga çıktı
20:58 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden suya büyük zam
20:52 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden suya büyük zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2023 21:46:30. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu; 200 Küçükbaş Hayvan Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement