Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu

25.02.2022 12:05

Elazığ'da sağanak yağış etkili olduELAZIĞ Elazığ'da sağanak yağış etkili olurken meteoroloji sel, su baskınları ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu

ELAZIĞ Elazığ'da sağanak yağış etkili olurken meteoroloji sel, su baskınları ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan korunurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Meteoroloji ise sel, su baskınları ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Rahmet yağdığını belirten Ahmet Tuğrul, "Rahmetten zarar gelmez. Bu yağmur bize ekin, bağ ve bahçe olur. Yurdumuza bolluk gelir. Bundan daha ne isteyelim. Biz Allah'a ne kadar şükür etsek azdır. Bu sene çok iyi yağdı. Geçen sene hiçbir şey yoktu. Allah verdim mi veriyor" dedi.

Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu
Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu
Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu

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Meteoroloji, Elazığ, Mevla, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika


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