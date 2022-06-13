Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu

13.06.2022 17:37

- Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu Elazığ'da etkili olan sağanak yağış sonrasında yaklaşık 400 dönüm tarım arazisini sel vurdu.

- Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan sağanak yağış sonrasında yaklaşık 400 dönüm tarım arazisini sel vurdu.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde sokaklar adeta dereye dönerken vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak ile birlikte bir çok noktada sel meydana geldi. Yurtbaşı beldesi Akmezra ve Hoş köylerinde meydana gelen selde yaklaşık 400 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Kuvvetli yağış uyarısı yapan Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü, "Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl il geneli ve Adıyaman'ın kuzey çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların yarın (14.06.2022 Salı günü) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu
Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu
Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu
Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu
Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu
Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu
Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu
Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu
Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu
Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu
Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu

YORUMLAR
500
Balıkesirli Çiftçi: 'Kendi Elimizdeki Tarım Arazilerini Talan Edip Venezuela'da Tarım Arazisi Yapmaya Çalışıyoruz' Balıkesirli Çiftçi: 'Kendi Elimizdeki Tarım Arazilerini Talan Edip Venezuela'da Tarım Arazisi Yapmaya Çalışıyoruz' Elazığ'da Yapılması Planlanan 3. Sanayi Sitesinde Arazi Tartışması Elazığ'da Yapılması Planlanan 3. Sanayi Sitesinde Arazi Tartışması
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:44 Fenerbahçe Ergin Ataman'a göndermede bulundu! Sosyal medyada yorum yağdı
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:53:04. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement