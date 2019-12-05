Son Dakika Haberleri: Elazığ'da sağanak yağış etkili oluyor
Son Dakika Güncel Elazığ'da sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika

Elazığ'da sağanak yağış etkili oluyor

6 saat önce

Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini gösteriyor.

Elazığ'da sağanak yağış etkili oluyor, System.String[]

Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini gösteriyor.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi bölge geneli için yağmur, karla karışık yağmur ve bin metre rakım üzeri için kar yağışı uyarısı yaptı. Elazığ merkezde ise yağmur yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Gün boyunca etkisini sürdüren yağış nedeniyle vatandaşların çoğu şemsiyelerle dışarı çıktı. Şemsiyesiz dışarı çıkanlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.


Yağışların ekinler için iyi olduğunu belirten vatandaşlardan Ali Karakoyun, "Yağmurların başlaması bir yandan iyidir. Ekinler ve çiftçiler için iyidir. Biraz geç oldu ama inşallah bereketli olur. Allah'tan gelen bir şey. Kimseye bir şey demiyoruz ama tedbir almak lazım" dedi.


Havaların soğuduğunu ve tedbirlerini aldıklarını belirten vatandaşlardan Melisa Songur ise "Yağmur bugün etkisini göstermeye başladı. Kış etkisindeyiz. Havalar çok soğudu biz de tedbirimizi aldık. Şemsiyesiz ve kabansız dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Şemsi Tebrizi, Elazığ, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (2)
Dünyada ilk kez Malatya'da üretilen 'mor ekmek' büyük ilgi görüyor Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor Sahile vuran cismi gören vatandaşlar telefona sarıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 20:28:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da sağanak yağış etkili oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]