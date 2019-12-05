Elazığ'da sağanak yağış etkili oluyor

Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini gösteriyor.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi bölge geneli için yağmur, karla karışık yağmur ve bin metre rakım üzeri için kar yağışı uyarısı yaptı. Elazığ merkezde ise yağmur yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Gün boyunca etkisini sürdüren yağış nedeniyle vatandaşların çoğu şemsiyelerle dışarı çıktı. Şemsiyesiz dışarı çıkanlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.



Yağışların ekinler için iyi olduğunu belirten vatandaşlardan Ali Karakoyun, "Yağmurların başlaması bir yandan iyidir. Ekinler ve çiftçiler için iyidir. Biraz geç oldu ama inşallah bereketli olur. Allah'tan gelen bir şey. Kimseye bir şey demiyoruz ama tedbir almak lazım" dedi.



Havaların soğuduğunu ve tedbirlerini aldıklarını belirten vatandaşlardan Melisa Songur ise "Yağmur bugün etkisini göstermeye başladı. Kış etkisindeyiz. Havalar çok soğudu biz de tedbirimizi aldık. Şemsiyesiz ve kabansız dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ