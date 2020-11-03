Elazığ'da sağlık çalışanları için 1500 fidanlık hatıra ormanı - Son Dakika

Elazığ'da sağlık çalışanları için 1500 fidanlık hatıra ormanı

03.11.2020 19:11
Elazığ'da sağlık çalışanları için 1500 fidanlık hatıra ormanı, System.String[]

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları için 1500 fidanlık hatıra ormanı oluşturuldu.

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları için 1500 fidanlık hatıra ormanı oluşturuldu.

Elazığ Valiliği koordinasyonunda Orman Bölge Müdürlüğünün desteğiyle tarihi Harput Mahallesi'nde oluşturulan hatıra ormanına "Kahraman Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı" adı verildi.

Kovid-19 ile mücadelede büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren sağlık çalışanları için farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulan hatıra ormanına sağlık çalışanlarının katılımıyla çam fidanı dikildi.

Fidan dikimine katılan Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha yeşil bir Türkiye için 11 Kasım tarihini "Mili Ağaçlandırma Günü" olarak ilan ettiğini anımsattı.

Bu kapsamında Vali Erkaya Yırık'ın talimatıyla 2- 10 Kasım tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerde ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını ifade eden Abbasoğlu, şöyle konuştu:

"Kahraman sağlık çalışanlarımızla ilgili bir ağaç dikme etkinliğimiz oldu. Belli konularla beraber biz 30 Kasım sonuna kadar 223 bin fidanımızı toprakla buluşturacağız. Orman Bölge Müdürlüğümüz ile tüm kahraman sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah ekilmedik yer bırakmayacağız."

"Bu tür organizasyonlar sağlık çalışanlarının motivasyonunu arttırmakta"

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat ise Kovid-19 ile mücadelede devletin ve Sağlık Bakanlığının tüm dünyaya örnek olacak bir süreç yürüttüğünü dile getirdi.

Elazığ'da pandemi sürecini başarıyla yönettiklerini aktaran Polat, şöyle devam etti:

"Hiç kuşkusuz bu pandemi sürecinde en çok çabası olan fedakarca çalışanlardan birileri de sağlık çalışanları. Fedakarca, canları pahasına bu süreçte çalışıyorlar. Kahraman sağlık çalışanları adına bir hatıra ormanı düzenlenmiş. Tabii ki bu tür organizasyonlar biz sağlık çalışanlarının motivasyonunu arttırmakta, yorgunluğumuzu almakta. Onun için bu organizasyonu düzenleyen Sayın Valimize ve Orman Bölge müdürlüğümüze gerçekten çok teşekkür ediyorum."

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner de kasım boyunca kent merkezi ve ilçelerde 7 bin 700 fidan dikerek ay sonuna kadar 223 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını dile getirdi.

Elazığ Valiliği, Harput, Elazığ, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da sağlık çalışanları için 1500 fidanlık hatıra ormanı - Son Dakika


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