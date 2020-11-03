Elazığ'da sağlık çalışanları için hatıra ormanı - Son Dakika

Elazığ'da sağlık çalışanları için hatıra ormanı

03.11.2020 13:23
Elazığ'da sağlık çalışanları için hatıra ormanı, System.String[]

ELAZIĞ'da 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu.

ELAZIĞ'da 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Elazığ'da, Orman Bölge Müdürlüğü'nce etkinlik düzenlendi. Tarihi Harput Mahallesi'ndeki etkinlikte sağlık çalışanları için 'Kahraman sağlık çalışanları hatıra ormanı' oluşturuldu. Etkinlik kapsamında Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ve sağlık personelinin katılımıyla fidan dikimi yapılarak can suyu verildi. Kentte ay sonuna kadar 223 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, pandemi sürecinde özveri göstererek hizmet veren sağlık çalışanlarını unutmadıklarını belirterek, "Bu süreçte bizlere hizmet eden tüm sağlık çalışanlarına müteşekkiriz. Onlara minnet borçluyuz. Biz de bu minnetimizi bugün ifade etmek için bugün burada toplandık. Onların anısına birer fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.Sağlık çalışanı Yeliz Özmen ise sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ifade ederek, "Bu tarz etkinlikler bizi çok mutlu ediyor. Düşünüldüğümüzü bilmek çok güzel bir şey. Doğaya can veriyoruz, fidan dikiyoruz. Herkesi doğa ve sağlık için duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Elazığ'da sağlık çalışanları için hatıra ormanı
Elazığ'da sağlık çalışanları için hatıra ormanı
Elazığ'da sağlık çalışanları için hatıra ormanı
Elazığ'da sağlık çalışanları için hatıra ormanı
Elazığ'da sağlık çalışanları için hatıra ormanı

Orman Bölge Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da sağlık çalışanları için hatıra ormanı - Son Dakika


Son Dakika

Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Menemenspor'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 30'a yükseldi Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek Eski Fenerbahçeli Van der Wiel, panik atak rahatsızlığı yaşadığını duyurdu Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği ayran ve su oldu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu
Onyekuru, devre arasında G.Saray'a gelmek için 1.5 yıllık sözleşmeyi şart koştu Onyekuru, devre arasında G.Saray'a gelmek için 1.5 yıllık sözleşmeyi şart koştu         
13:52
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve BİM'in Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve BİM'in         
13:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun         
12:35
Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı         
12:06
Son Dakika! Alanya'da yaklaşık 38 turistin bulunduğu tur teknesi alabora oldu, 1 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Alanya'da yaklaşık 38 turistin bulunduğu tur teknesi alabora oldu, 1 kişi hayatını kaybetti         
11:54
Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından rehin tutuldu Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından rehin tutuldu         
11:26
Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü         
11:03
Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı Burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı         
10:33
Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim         
10:23
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı         
10:00
Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak         
09:43
İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu         
09:15
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı         
08:20
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 13:59:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da sağlık çalışanları için hatıra ormanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei