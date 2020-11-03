Elazığ'da sağlık çalışanları için hatıra ormanı - Son Dakika

ELAZIĞ'da 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Elazığ'da, Orman Bölge Müdürlüğü'nce etkinlik düzenlendi. Tarihi Harput Mahallesi'ndeki etkinlikte sağlık çalışanları için 'Kahraman sağlık çalışanları hatıra ormanı' oluşturuldu. Etkinlik kapsamında Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ve sağlık personelinin katılımıyla fidan dikimi yapılarak can suyu verildi. Kentte ay sonuna kadar 223 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.