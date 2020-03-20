Elazığ'da sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında, koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına alkışlama davetine Elazığ'da yaşayanlar evlerinin ışıklarını açıp kapatarak ıslık ve alkışlarla destek verdi.

Elazığ'da yaşayanlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,koranavirüs nedeniyle özverili çalışan sağlık çalışanları için sosyal medya hesabında dün başlattığı 'Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır' çağrısına uydu. Saatler 21.00'i gösterdiğinde evlerinin balkon ve pencerelerine çıkanlar, çalışan sağlık çalışanlarına ıslık ve alkışlarla destek vererek, uzun süre ışıklarını kapatıp açtı. Eyleme araçlarında bulunanlar ise korna çalarak destek verdi.