Elazığ'da sağlık hizmetleri değerlendirildi

Elazığ'da, sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.



Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi konferans salonunda, Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıda kentteki sağlık tesislerinin insan kaynakları planlaması, fiziki yeterlilik, teknik donanım, iletişim etkinliği ve sağlık çalışanları verimliliği ele alındı.



Toplantıya katılan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, yaptığı konuşmada, amaçlarının halka en iyi sağlık hizmetini sunmak ve sağlıkla ilgili sorunlara çözüm üretmek olduğunu belirtti.



Sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmaya yönelik her çalışmanın içerisinde yer aldıklarını ifade eden Ataseven, "Bunu yaparken yerel yetkililerin yapacakları sunum ve bilgilendirmeler bizler için çok önemli. Aynı zamanda bizler de sizlere katkı yaparak, karşılıklı etkileşim içerisinde olacağız." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ise gerçekleştirdiği sunumda kentteki sağlık tesislerinin konumu, yatak kapasiteleri, uzman hekim sayısı ve insan kaynakları dağılımı ile devam eden projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.