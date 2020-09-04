Elazığ'da "sağlık için hepimiz için" denetimi - Son Dakika

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca "sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan denetimler kapsamında, Vali Yardımcısı Mahmut Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Vali Fahribey Caddesinde bulunan iş yerlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Esnaftan iş yerlerindeki tedbirlerine ilişkin bilgi alan Şener, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 salgınının artış eğilimine geçtiğini vurgulayan Şener, vatandaşlara yeni alınan tedbirleri aktardı.

Denetimlerde, polisler de bilgilendirici broşürler dağıttı.