Elazığ'da Sağlık Müdürlüğünden Sağlık Taraması

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğünce, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan kişilere yönelik göz ve diş kontrolü yapıldı.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğünce, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan kişilere yönelik göz ve diş kontrolü yapıldı.



Beyyurdu Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan 60 hasta sunulan hizmet kapsamında göz ve diş sağlığı taramasından geçirildi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, yaptığı açıklamada bünyelerinde hizmet veren bu kurumların devletin gülen yüzü olduğunu söyledi.



Bu kurumların 7 gün 24 saat esasına göre hizmet sunduğunu dile getiren Kenç, şöyle konuştu:



"Bakanlık olarak kurumlar arası çalışmalara önem vermekteyiz. İl Sağlık Müdürlüğü alandaki en yakın çalışma içinde olduğumuz kurumların başında gelmekte. Bu kapsamda değerli İl Sağlık Müdürlüğü personeli burada çalışma yürüttü. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat ve tüm ekibine, kurumlarımıza sağladıkları destekten dolayı teşekkür ederiz."



Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Yavuz Oruç da, vatandaşlara sağlık hizmeti desteklerinin süreceğini belirtti.

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