Elazığ'da sağlıkçılara havai fişekli moral - Son Dakika

Elazığ'da sağlıkçılara havai fişekli moral

ELAZIĞ - Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs ile fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için havai fişek gösterisi yapıldı, vatandaşlar da alkışla destek verdi.

23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da balkonlarına çıkan aileler, İstiklal Marşı okudu. Bunun yanı sıra Elazığ Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla Fethi Sekin Şehir Hastanesi önü başta olmak üzere 3 farklı noktadan havai fişek gösterisi düzenledi. Hastane personelinin yanı sıra vatandaşlar yapılan etkinliğe alkışla karşılık verdi.

Vatandaşlardan Resul Özmen, sağlık çalışanlarına her zaman destek verdiklerini belirterek " Sağlıkçılarımıza bu özverisinden ve güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, alkışlıyorum. Bu alkışların devam etmesini de istiyoruz" dedi.

Babası sağlık çalışanı olan Emirhan Aydemir ise " Bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı, evlerimizi süsledik, 23 Nisan'ı kutladık. Benim de babam sağlık çalışanı, burada sağlıkçıları alkışlamaya geldik. Havai fişek gösterileri oldu. Bu zor günlerde sağlıkçılarımız bizler için hastanelerde yoğun mesai harcıyor. Bizlerin de evde kalması lazım" diye konuştu.