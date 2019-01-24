Elazığ'da 'Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' Semineri

Elazığ'da muhtarlara yönelik 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' semineri verildi.

Elazığ'da muhtarlara yönelik 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' semineri verildi.



Medical Park Elazığ Hastanesi ve Yeşilay Cemiyeti tarafından il genelindeki muhtarlara yönelik 'Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' semineri düzenlendi. Hastanenin konferans salonunda yapılan seminerde Genel Cerrahi Yrd. Doç. Dr. Bekir Sarıcık, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cebrail Azar ile Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Elyas konuşmacı olarak yer aldı. Seminerde alkol, sigara ve uyuşturucunun zararları üzerinde duruldu.



Hastane ile muhtarlara yönelik 'Sağlık Nesil Sağlıklı Gelecek' konulu seminer düzenlediklerini belirten Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu, " Elazığ merkez bulunan ve beldelerde görev yapan muhtarlarımızı seminere davet ettik. Onlara madde bağımlılığını özellikle tütünün zararları konusunda bazı aydınlatıcı bilgiler sunmaya çalıştık. Bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. 3 Ocak tarihinde muhtarlarımız ile yine birlikteydik. Valimiz Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, emniyet müdürü ve muhtarlar ile bir araya gelmiştik. Onlara Yeşilay'ın kurumsal yapısı hakkında bazı bilgilerde bulunduk. Önleyici tedbirler, farkındalıkla ilgili çalışmalarımızı söyledik. O toplantıdaki en önemli husus, 2013 yılında yapılan bir tüzük değişikliği ile birlikte Yeşilay'ın artık rehabilite edici çalışmalara da yöneldiğini, bu noktada da bu çalışmanın ilk ürünü olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) Elazığ'da açılacağını muhtarlarımıza söylemiştik. Bunun içeriği ile ilgili bilgiler vermiştik. Bugünde yine muhtarlarımızı bu konu ile ilgili bazı noktalarda aydınlatıcı bilgiler sunmaya çalıştık" dedi. - ELAZIĞ

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