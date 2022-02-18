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Elazığ'da SAHT toplantısı - Son Dakika

Elazığ'da SAHT toplantısı

18.02.2022 12:17
Elazığ'da SAHT toplantısı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle muhtarlarıyla Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı (SAHT) gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle muhtarlarıyla Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı (SAHT) gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çarşı şehit Mehmet Ali Çakır Polis Merkezi Amirliğinde muhtarlarla sorumluluk alan huzur toplantıları gerçekleştirildi. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in yanı sıra emniyet müdür yardımcıları ve mahalle muhtarları katılarak bilgi alışverişinde bulundu. - ELAZIĞ

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Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Ali Çakır, Elazığ, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da SAHT toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da SAHT toplantısı - Son Dakika
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