Elazığ'da sahte alkol operasyonu - Son Dakika
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Elazığ'da sahte alkol operasyonu

02.06.2022 09:07
Elazığ'da sahte alkol operasyonu

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte alkol operasyonunda 24 litre sahte alkol ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte alkol operasyonunda 24 litre sahte alkol ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisini alarak çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde tespit edilen bir şüpheli, depoya düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına aldı.

Depoda yapılan aramada ise 24 litre sahte rakı ve bir miktar etil alkol ele geçirildi.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu-İHA)

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Elazığ'da sahte içki operasyonu Elazığ'da sahte içki operasyonu 1 MİLYON 720 BİN TL'LİK 'SAHTE' AKARYAKIT FİŞİ OPERASYONU 7 GÖZALTI 1 MİLYON 720 BİN TL'LİK 'SAHTE' AKARYAKIT FİŞİ OPERASYONU 7 GÖZALTI
Kaynak: İHA

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