Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Sahte Bandrollü 495 Karton Makaron Ele Geçirildi

Elazığ'da Sahte Bandrollü 495 Karton Makaron Ele Geçirildi

1 saat önce

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 495 karton içerisinde 99 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Elazığ'da Sahte Bandrollü 495 Karton Makaron Ele Geçirildi, System.String[]
Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 495 karton içerisinde 99 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent ilimiz genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli görülen ticari bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 495 karton içinde 99 bin dal adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:02 Kaynak: İHA

Araç, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa
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