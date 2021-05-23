Elazığ'da sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

Elazığ'da sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı

23.05.2021 12:01
Elazığ'da sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda üretilen sahte içkiler ele geçirildi, 2 şüpheli göz altına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda üretilen sahte içkiler ele geçirildi, 2 şüpheli göz altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Ağın ilçesinde sahte içki üretildiği ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlendi. Bunun üzerine tespit edilen adreslere yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan aramalarda ise kaçak 15 litre rakı, 5 litre şarap, 1 litre anason, 11 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu ele geçirildi.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. - ELAZIĞ

Elazığ'da sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika


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