Elazığ'da sahte içki operasyonu - Son Dakika
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Elazığ'da sahte içki operasyonu

31.05.2022 09:25
Elazığ'da sahte içki operasyonu

Elazığ'da polis ekiplerinin bir depoya yaptığı operasyonda çok sayıda sahte bandrollü içki ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da polis ekiplerinin bir depoya yaptığı operasyonda çok sayıda sahte bandrollü içki ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilde faaliyet yürüten bir tekel bayiinde sahte bandrollü alkol satışı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmalar sonucunda belirlenen bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli E.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Depoda yapılan aramada, 64 adet sahte bandrollü içki, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 546 adet tabancalara ait fişek, 2 adet 6136 SKM bıçak ele geçirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da sahte içki operasyonu - Son Dakika


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