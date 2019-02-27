Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Sahte İçki ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Elazığ'da Sahte İçki ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi

30 dakika önce

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin yaptığı baskında, depodaki varil ve bidonlarda sahte 450 litre şarap ile yol kontrol uygulamasında aranan otomobilde kaçak 100 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Elazığ'da Sahte İçki ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi, System.String[]
ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin yaptığı baskında, depodaki varil ve bidonlarda sahte 450 litre şarap ile yol kontrol uygulamasında aranan otomobilde kaçak 100 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Dambüyük köyü Tapanlı mezrasındaki depoda sahte içki üretildiği yönünde bilgi aldı. Savcılık kararıyla harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, depodaki varil ve bidonların içerisinde sahte 450 litre şarap ele geçirildi. Ekipler depoyu mühürlerken, sahte içki üretenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin, Elazığ- Bingöl karayolunda yaptıkları yol kontrol uygulamasında durdurdukları otomobilde de, paketler halinde kaçak 100 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütünle ilgili araç sürücüsüne 50 lira para cezası kesildi.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:36 Kaynak: DHA

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