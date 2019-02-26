Elazığ'da Sahte Para Operasyonu
1 saat önce
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 100 liralık 677 sahte banknot ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Elazığ
'da düzenlenen operasyonda 100 liralık 677 sahte banknot ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, piyasaya sahte banknot sokulacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada bir firmaya ait kargo aracında arama yapan ekipler, 100 liralık 677 sahte banknot ele geçirdi. Söz
konusu teslimatı alacağı ve sahte paraları piyasaya süreceği değerlendirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:03 Kaynak: AA
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