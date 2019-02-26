Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Sahte Para Operasyonu

Elazığ'da Sahte Para Operasyonu

34 dakika önce

Elazığ'da kargo firmasına ait araçta 100 liralık 677 sahte banknot bulundu.

Elazığ'da Sahte Para Operasyonu, System.String[]
Elazığ'da kargo firmasına ait araçta 100 liralık 677 sahte banknot bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte banknot sokulacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada bir kargo firmasına ait araçta yapılan aramada 100 liralık 677 sahte banknot ele geçirildi.

Söz konusu sahte paraları piyasaya süreceği değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.


Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:11 Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şüphe Üzerine Durdurulan Taksinin Bagajından Afganlı Göçmen Çıktı Son Dakika! Benzine İndirim Geldi

Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 16:45:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Sahte Para Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]