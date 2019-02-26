Elazığ'da Sahte Para Operasyonu
34 dakika önce
Elazığ'da kargo firmasına ait araçta 100 liralık 677 sahte banknot bulundu.
Elazığ'da kargo firmasına ait araçta 100 liralık 677 sahte banknot bulundu.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte banknot sokulacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada bir kargo firmasına ait araçta yapılan aramada 100 liralık 677 sahte banknot ele geçirildi.
Söz konusu sahte paraları piyasaya süreceği değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:11 Kaynak: AA
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