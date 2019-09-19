Elazığ'da sahte para operasyonu

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 32 adet 50 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı iki ayrı otomobili takibi alan ekipler, Elazığ- Bingöl kara yolunda durdurdukları araçlardaki 6 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine esnafa alışveriş karşılığında sahte para vermek suretiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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