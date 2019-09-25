Elazığ'da sahte paraya 2 gözaltı
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ELAZIĞ'da piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 2 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:25 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 2 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin piyasaya sahte para sürdüğünü belirledi. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 392 adet 100 liralık sahte banknotlar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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