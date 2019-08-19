Son Dakika Haberleri: Elazığ'da sahte peygamber iddiası
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Elazığ'da sahte peygamber iddiası

38 dakika önce

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca kendini "peygamber" olarak ilan ettiği iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da sahte peygamber iddiası, System.String[]
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca kendini "peygamber" olarak ilan ettiği iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılıktan yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde "Elazığ'da sahte peygamber iddiası" şeklinde haber yapıldığının tespit edilmesi üzerine, kamuoyunun doğru aydınlatılması amacıyla savcılık tarafından konuyla ilgili açıklama yapmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Elazığ'da Hürriyet caddesi üzerinde bulunan bir adreste, H.D. isimli şüpheli şahsın islam'ın yüce değerlerini ve halkın dini değerlerini alenen aşağıladığı, etrafına toplanan bir takım şahıslara kendisinin son peygamber olduğunu, peygamberler zincirinin son halkası olarak kendisini ilan ettiği yönündeki iddialar üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığımızca 677 Sayılı Yasa ve TCK'nun 216. maddelerine Muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmış olup, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir."
Başsavcı, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:30 Kaynak: AA
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