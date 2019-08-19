Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "sahte peygamber" iddiasına soruşturma
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Elazığ'da "sahte peygamber" iddiasına soruşturma

32 dakika önce

Elazığ'da kendisinin "son peygamber" olduğunu ileri süren şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da
Elazığ'da kendisinin "son peygamber" olduğunu ileri süren şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı haber sitelerinde 'Elazığ'da sahte peygamber iddiası' şeklinde haber yapıldığının tespit edilmesi üzerine kamuoyunun doğru aydınlatılması amacıyla aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Elazığ'da Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir adreste H.D. isimli şüpheli şahsın İslam'ın yüce değerlerini ve halkın dini değerlerini alenen aşağıladığı, etrafına toplanan bir takım şahıslara kendisinin son peygamber olduğunu, peygamberler zincirinin son halkası olarak kendisini ilan ettiği yönündeki iddialar üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığımızca 677 Sayılı Yasa ve TCK'nın 216. maddelerine muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmış olup, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi. - ELAZIĞ
Başsavcı, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:06 Kaynak: İHA
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