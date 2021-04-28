ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda sahte 500 litre çamaşır suyu, 573 kilogram toz deterjan, 980 litre sıvı deterjan ve 142 şampuan ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, taklit temizlik maddelerinin Elazığ'a getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, tespit edilen aracı kent girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada sahte 500 litre çamaşır suyu, 573 kilogram toz deterjan, 980 litre sıvı deterjan ve 142 şampuan ele geçirildi. Sahte ürünlere el koyan ekipler, araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da sahte temizlik malzemesi operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika