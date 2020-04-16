Elazığ'da Salep soğanı toplayan 4 kişiye 307 bin TL'lik rekor ceza - Son Dakika

Elazığ'da Salep soğanı toplayan 4 kişiye 307 bin TL'lik rekor ceza

Elazığ'da salep soğanı toplayan 4 kişiye biyolojik çeşitliliği tahripten 294 bin 988 TL, izin belgesiz şehir dışından geldikleri için ise 12 bin 600 TL para cezası kesildi

ELAZIĞ - Elazığ'da 50 kilogram salep soğanı toplayan 4 kişiye biyolojik çeşitliliği tahripten 294 bin 988 TL, izin belgesiz şehir dışından geldikleri için ise 12 bin 600 TL para cezası kesildi. Toplamda 307 bin 588 TL ceza uygulanan 4 şahıstan ele geçirilen salep soğanları ise tekrar ekilmek üzere koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada Alacakaya ilçesinde Diyarbakır'dan gelen M.K., C.A., H.K. ve Ş.A'nın koruma altında olan salep soğanı topladıkları bilgisine ulaştı. Şüphelileri tespit eden jandarma ekipleri araçlarını durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araçta 50 kilogram salep soğanı ele geçirildi.Ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Salep soğanlarını teslim elan doğa koruma ekipleri, 4 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 294 bin 988 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca şahıslara Korona virüs tedbirleri kapsamında Diyarbakır'dan izinsiz geldikleri için her birine 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 12 bin 600 TL para cezası daha kesildi.

Toplamda 307 bin 588 TL para cezası kesilen 4 şüpheliden ele geçirilen salep soğanlarının tekrar çıkarıldığı yerde ekiminin yapılmasının planlandığı öğrenildi.