Elazığ'da salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira para cezası - Son Dakika
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Elazığ'da salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira para cezası

28.04.2022 12:37
Elazığ'da salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira para cezası

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde salep soğanı toplayan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, şahıslara 436 bin lira da para cezası kesildi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde salep soğanı toplayan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, şahıslara 436 bin lira da para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 4 kişinin kaçak yollarla salep soğanı topladığı ihbarı aldı. Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi salep soğanı toplayan 4 kişiyi tespit etti. Salep soğanı toplayan 4 kişiye ekipler tarafından 436 bin lira para cezası kesildi.

Toplanan 29 kilo salep soğanına ise jandarma ekipleri tarafından el konuldu. - ELAZIĞ

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Para Cezası, Jandarma, Arıcak, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira para cezası - Son Dakika
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